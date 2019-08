Mordalarm - Hochschwangere Frau tot in Badewanne gefunden

Eine im neunten Monat schwangere, 31 Jahre alte Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne in Paternion (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Nachbarn hatten wegen Lärms Alarm geschlagen, die Polizei fand die Tote. Zeugen gaben auch an, dass jemand aus der Wohnung gerannt sei. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Zwei der minderjährigen Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufhielten, wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Einen konkreten Tatverdächtigen gab es zunächst nicht, betonte die Polizei in einer Aussendung. Damit sei auch das Motiv zunächst völlig unklar.