Drei Palästinenser an Gazastreifen-Grenze getötet

Israelische Soldaten haben an der Grenze zum Gazastreifen drei Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mitteilte, wurde ein weiterer Palästinenser verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee hatten ein Kampfhubschrauber und ein Panzer nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen mehrere „bewaffnete Verdächtige“ in der Nähe des Grenzzauns angegriffen.

Aus dem Gazastreifen waren zuvor den zweiten Abend in Folge Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Zwei der insgesamt drei Geschoße wurden am Samstagabend aber rechtzeitig von dem Abwehrsystem Iron Dome gestoppt, wie die Armee mitteilte. Nach Angaben der Polizei traf ein Teil einer Rakete ein Haus in der südisraelischen Stadt Sderot. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Bereits am Freitagabend hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abgefangen. Nach Angaben eines Armeesprechers war es der erste Raketenangriff aus dem Palästinensergebiet seit dem 12. Juli. Als Reaktion flog die israelische Luftwaffe Angriffe auf Ziele der radikalislamischen Palästinenser-Organisation Hamas, die im Gazastreifen die Vorherrschaft hat und Israel das Existenzrecht abspricht.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich zuletzt wieder verschärft. Im Gazastreifen demonstrierten am Freitag Tausende Menschen am Grenzzaun zu Israel. Einige von ihnen warfen demnach Handgranaten und Sprengsätze auf israelische Soldaten. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte dagegen, 32 Palästinenser seien durch israelische Schüsse verletzt worden.

An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel demonstrieren seit März 2018 jede Woche Palästinenser gegen die Blockade des Küstenstreifens. Die Demonstrationen münden häufig in Zusammenstöße mit israelischen Soldaten. Seither wurden mindestens 305 Palästinenser getötet, die meisten während solcher Proteste und Zusammenstöße. Die Zahl der getöteten Israelis liegt bei sieben.