Mann stach in Wien auf 39-jährigen Mitbewohner ein

Ein junger Mann hat am Sonntag gegen 22.00 Uhr im Zuge eines Streits in Wien-Währing mehrmals mit einem Messer auf seinen 39-jährigen Mitbewohner eingestochen. Der 19-Jährige fügte seinem Kontrahenten dabei lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörperbereich zu, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Tatverdächtige wurde am Montagvormittag festgenommen und befindet sich in Haft.

Die Berufsrettung brachte den 39-Jährigen in ein Krankenhaus. Er befand sich am Dienstagvormittag außer Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin des Wiener Allgemeinen Krankenhauses (AKH) der APA.

Der junge Verdächtige mit afghanischer Staatsbürgerschaft flüchtete nach der Tat aus der Wohnung. Am Montagvormittag durchsuchten Wega-Beamte und eine Polizei-Diensthundeeinheit abermals das Wohnhaus. Dabei stöberte der Diensthund „Action“ um 11.00 Uhr den 19-Jährigen auf. „Er versteckte sich im Stiegenhaus im obersten Stock des Wohnhauses hinter einem Schuhkasten“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer der APA. Der Mann wurde aufgrund einer mündlichen Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen.

Was den Streit in der Staudgasse ausgelöst hatte, war vorerst unklar. „Die Einvernahme des 19-Jährigen steht noch aus“, sagte der Polizeisprecher. Wer die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzte, sei ebenfalls nicht geklärt.