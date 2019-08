Toter in Wien gefunden: Ermittlung wegen Mordverdachts

Am Dienstagvormittag ist in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering die Leiche eines unbekannten Mannes aufgefunden worden. Ein 17-jähriger hatte gegenüber Polizeibeamten angegeben, dass es dort zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Der Vorfall trug sich Montagabend zu. Todesursache und Motiv sind derzeit unbekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 17-Jährige ist in Haft.