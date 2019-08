Tennis: Julia Grabher bei US Open-Quali ausgeschieden

Nach Sebastian Ofner und Barbara Haas ist auch die Vorarlbergerin Julia Grabher bereits in der ersten Runde der Qualifikation für die Tennis-US-Open ausgeschieden. Die Dornbirnerin (WTA-253) verlor am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in New York gegen die Serbin Jovana Jaksic (WTA-244) 2:6,4:6.