Schwarz/Lehaci souverän ins Kanu-WM-Halbfinale

Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci sind am Donnerstag bei den Flachwasser-Weltmeisterschaften im Kanu in Szeged über 500 m souverän in das Halbfinale eingezogen. Das Duo landete am Donnerstag im Vorlauf an der dritten Stelle, 5,32 Sekunden hinter dem weißrussischen Siegerboot Marina Litwintschuk/Wolga Chudsenka. Die Vorschlussrunde war für den späteren Nachmittag angesetzt.

Canadier-Einer-Fahrer Manfred Pallinger erreichte über 500 m als Fünfter seines Vorlaufes ebenfalls das Halbfinale, es findet am Freitag statt.