Silvesterattacke in Wels: Geschworene für Einweisung

Ein 27-Jähriger, der in der Silvesternacht am Stadtplatz in Wels mehrmals auf seinen Begleiter eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt hat, ist am Donnerstag vom Landesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher rechtskräftig eingewiesen worden. Alle acht Geschworenen schlossen sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Unterbringung an.