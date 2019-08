Schlager Liverpool gegen Arsenal verspricht Offensive

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Der Schlager zwischen Vizemeister Liverpool und Arsenal am Samstag (18.30 Uhr) steht diese Woche im Mittelpunkt des Liga-Geschehens in England. Wenn die zwei Fußball-Topclubs aufeinandertreffen, verspricht das geballte Offensive. Denn in keiner Premier-League-Begegnung fielen bisher insgesamt mehr Tore wie in dieser - 155 an der Zahl. Die beiden ungeschlagenen Teams führen aktuell die Tabelle an.

Liverpool ist nach zwei Spielen Spitzenreiter, Arsenal mit ebenfalls sechs Punkten, aber der schlechteren Tordifferenz Zweiter. Drei Siege in den ersten drei Spielen haben die Londoner seit der Saison 2004/05 nicht mehr geschafft. Die Statistik spricht klar dafür, dass das auch so bleibt. Schließlich sind die „Gunners“ gegen Liverpool seit acht Spielen sieglos und haben seit September 2012 nicht mehr im Anfield Stadium gewonnen.

Die am Papier attraktivste Partie der dritten Runde wird auch zum Duell der Offensivtrios. Mohamed Salah, Sadio Mane und Roberto Firmino zeichneten in der vergangenen Saison bewerbsübergreifend für 69 Liverpool-Tore verantwortlich. Arsenal setzt mit Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette und Rekordeinkauf Nicolas Pepe jetzt auch auf ein schlagkräftiges Trio - allerdings noch nicht in der Startformation. Pepe kam zuletzt gegen Burnley erst nach der Pause.

„Wir wissen von der letzten Saison, dass Liverpool mit drei Spitzen spielt, die sehr gut sind“, sagte Aubameyang und fügte hinzu, dass man das Modell kopieren könne. „Warum nicht? Ich denke, wir könnten das „, meinte der Gabuner. „Ich sehe viele Ähnlichkeiten. Pepe und ich sind schnelle Spieler wie Mane und Salah, während ‚Laca‘ ein Spieler ist, der den Ball halten kann und wirklich eine gute Technik hat wie Firmino. Also sind wir nicht weit auseinander.“

Aubameyang und seine Kollegen werden versuchen die stolze Heimserie von Liverpool in der Premier League zu brechen, die bereits auf 39 Spiele angewachsen ist, die man vor eigenem Publikum ohne Niederlage ist. In der vergangenen Saison fertigten die „Reds“ Arsenal zu Hause mit 5:1 ab, Roberto Firmino traf dabei dreimal. Die Nummer 9 von Liverpool hält aktuell bei 49 Premier-League-Toren. Firmino könnte damit schon gegen Arsenal zum ersten Brasilianer werden, der 50 Tore im englischen Fußball-Oberhaus erzielt hat.

Liverpool muss gegen Arsenal allerdings weiter auf Torhüter Alisson verzichten. Trainer Jürgen Klopp sagte am Freitag, der Zeitpunkt seiner Rückkehr sei noch offen, auch wenn er Fortschritte gemacht habe. „Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, essen kann er also“, scherzte Klopp. „Er sieht gut aus, er ist gut in Form, hat gute Laune, aber er braucht noch Zeit. Ich weiß nicht, wie lange genau.“

Alisson hatte sich im ersten Saisonspiel gegen Norwich City ohne Fremdeinwirkung eine Wadenverletzung zugezogen. „Am Anfang musste er mit Krücken gehen, was bei seiner Verletzung normal ist“, sagte Klopp. „Aber die hat er jetzt nicht mehr. Er geht also normal und kann ganz anders trainieren als noch vor einer Woche. Ich denke, das wird jetzt schnell gehen, aber ich weiß nicht, wie schnell.“

Meister Manchester City tritt am Sonntag bei Bournemouth an, Stadtrivale United muss am Vortag gegen Crystal Palace bestehen. Chelsea hofft gegen Norwich City auf den ersten Sieg, Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Brighton überhaupt auf die ersten Punkte in der Saison. Leicester spielt am Samstag auswärts gegen Sheffield United, dabei dürfte Christian Fuchs wieder als Linksverteidiger zum Einsatz kommen.

Da Ben Chilwell wegen einer Hüftverletzung noch fraglich ist, muss der Niederösterreicher jedenfalls bereit sein. Der 33-Jährige erhielt kürzlich von seinem Trainer Brendan Rodgers nach dem 1:1 gegen Chelsea in der Vorwoche überschwängliches Lob. „Ich denke, er war überragend“, sagte Rodgers. „Für ihn war es schön zu sehen, dass er eine Belohnung für seine Leistungen im Training bekommen hat. Er gibt jeden Tag hundert Prozent.“