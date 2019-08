Olympiasieger Egon Zimmermann 80-jährig gestorben

Ski-Olympiasieger Egon Zimmermann ist tot. Wie der österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag auf seiner Website mitteilte, verstarb der Vorarlberger im Alter von 80 Jahren in Lech. Zimmermann war einer der herausragenden alpinen Rennläufer der 60er-Jahre, Höhepunkt waren der Abfahrtstriumph bei den Heim-Spielen 1964 in Innsbruck sowie WM-Gold im Riesentorlauf 1962 in Chamonix.