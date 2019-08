Schwarz/Lehaci bei Kanu-WM als Achte an Tokio-Ticket vorbei

Österreichs Flachwasser-Kanutinnen Viktoria Schwarz/Ana Roxana Lehaci haben am Samstag in Szeged im WM-Kajak-Finale der Damen über 500 m Rang acht belegt und damit zumindest vorerst ein Olympia-Ticket verpasst. Die Top Sechs des von neun Duos bestrittenen Endlaufs lösten eine Fahrkarte nach Tokio 2020. Schwarz/Lehaci fehlten bei einem Rückstand auf die Siegerinnen von 4,51 Sek. darauf 1,27 Sek.

Es war der Saison-Höhepunkt für die beiden Oberösterreicherinnen, mit dem Finaleinzug war an den Tagen davor vorerst alles nach Plan gelaufen. Doch in der gut 100 Sekunden dauernden Medaillenentscheidung konnte das rot-weiß-rote Duo die Geschwindigkeit der meisten Konkurrentinnen nicht mitgehen. Letztlich blieb nur das neuseeländisch besetzte Boot hinter ihnen. Nun ist nur noch ein olympisches Europa-Ticket zu holen, im Mai in Racice/CZE in der kontinentalen Qualifikation.

Den 500-m-Endlauf gewannen die Weißrussinnen Marina Litwintschuk/Wolha Chudschenka klar vor den Polinnen Karolina Naja/Anna Pulawska und den Sloweninnen Spela Ponomarenko Janic/Anja Ostermann. Die übrigen Olympia-Quotenplätze gingen an die Kanus aus Belgien, Frankreich und der Ukraine. Am Nachmittag war noch Schwarz im K1-Semifinale über 500 m sowie Manfred Pallinger in den Canadier-Semifinalläufen über 1.000 und 200 m engagiert.

Im K1-Semifinale über 500 m kam Schwarz in ihrem Lauf auf Rang fünf, womit es für sie in diesem Bewerb am Sonntag (10.26 Uhr) im B-Finale weitergeht. Die Top Drei erreichten das A-Finale, worauf ihr 0,83 Sekunden fehlten. Ihr Rückstand im neunköpfigen Feld auf die serbische Laufsiegerin Milica Starovic betrug 1,70 Sekunden.

Manfred Pallinger belegte im Canadier-Einer in seinem 1.000-m-Semifinale Rang sechs, womit er am Sonntag (10.57 Uhr) im B-Finale antritt. Über 200 m reichte Pallinger Platz acht in seinem Semifinallauf nicht zum Weiterkommen, auf den Aufstieg ins B-Finale fehlten ihm 1,67 Sek. Er beendete die Konkurrenz auf Gesamtrang 22.