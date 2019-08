Kleinflugzeug in der Schweiz abgestürzt

In den Schweizer Alpen ist am Sonntagvormittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Unglück passierte unterhalb des 2.000 Meter hohen Simplonpasses im Kanton Wallis, rund 130 Kilometer südlich von Bern, berichtete die Polizei. Zu Insassen oder Überlebenden wurden vorerst keine Angaben gemacht. Wanderer hatten einen Knall gehört und Fotos von einem rauchenden Wrack an mehrere Medien geschickt.