ManCity blieb mit 3:1 in Bournemouth an Liverpool dran

Manchester City ist Spitzenreiter Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League auf den Fersen geblieben. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag bei AFC Bournemouth mit 3:1 (2:1) durch. Nach drei Runden halten die „Citizens“ als Tabellenzweiter bei sieben Punkten - zwei weniger als der bisher makellose Vizemeister aus Liverpool, der am Samstag Arsenal mit 3:1 aus dem Weg geräumt hatte.

Matchwinner für City war Sergio Aguero mit einem Doppelpack (15., 64.). Dazu war Raheem Sterling erfolgreich (43.). Der Engländer hält in dieser Saison mittlerweile bei fünf, Aguero bei vier Ligatoren. Bournemouth gelang durch einen sehenswerten Freistoß von Spezialist Harry Wilson der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (45.+2). City hat beide bisherigen Auswärtsspiele in der Liga gewonnen. Zu Hause gab es vergangene Woche ein 2:2 gegen Tottenham.