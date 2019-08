Bergsteigerin in der Steiermark tödlich verunglückt

Eine Bergsteigerin ist am Sonntagvormittag beim Klettern am Loser bei Altaussee in der Steiermark tödlich verunglückt. Sie stürzte nach Angaben der Polizei Steiermark rund 200 Meter in die Tiefe und starb noch an Ort und Stelle.

Die für die Tour am „Sisi“-Klettersteig sehr gut ausgerüstete 48-Jährige aus Ramsau konnte demnach an der letzten schwierigen Stelle nicht mehr weiter und stürzte in ihr Klettersteigset. Diese war jedoch nur an einer Materialschlaufe des Sitzgurtes befestigt, die das Körpergewicht eines Erwachsenen nicht halten kann. Die Schlaufe riss aus und die Frau stürzte ab.