Zwei Wanderer in Tirol abgestürzt und gestorben

Ein tödliches Ende nahmen am Sonntag Wanderungen für zwei deutsche Staatsbürger in Tirol. Ein 72-jähriger Mann stürzte bei einer Wanderung in Kirchberg in Tirol von einem Steig rund 200 Meter über steiles Gelände ab. Laut Polizei dürften aber gesundheitliche Probleme zum Tod des Mannes geführt haben. In der Gemeinde Längenfeld stürzte ein 51-jähriger Wanderer in den Tod.

Der 72-jährige Deutsche stürzte am Sonntagnachmittag bei einer Wanderung in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Steig aus bisher unbekannter Ursache rund 200 Meter über steiles Gelände in einen Graben ab. Wie die Polizei berichtete, dürften aber gesundheitliche Probleme zum Tod des Mannes geführt haben. Zunächst war noch unklar, ob der Tod vor dem Absturz oder durch ebendiesen eingetreten war. Eine Obduktion am Nachmittag brachte Klarheit.

Der Mann war mit einer Begleiterin auf dem „Gaisbergjoch-Steig“ von der Bärstättalm talwärts in Richtung „Gaisbergstüberl“ unterwegs. Die Frau ging dabei voraus. Nachdem sich der Deutsche plötzlich nicht mehr hinter der Frau befunden hatte, ging diese ein Stück zurück, um nach ihm zu suchen. Da sie ihn nicht finden konnte, setzte sie einen Notruf ab. Bergrettung Kirchberg sowie ein Polizeihubschrauber suchten daraufhin nach dem 72-Jährigen. Schließlich fanden ihn die Bergretter im Graben.

Der 51-jährige Deutsche stürzte am Sonntag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Mann war von der Amberger Hütte auf den Gipfel des Schrankogel in den Stubaier Alpen aufgestiegen. Der Hüttenwirt der Amberger-Hütte alarmierte gegen 19.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sein Gast nicht zurückgekehrt war, berichtete die Polizei.

Bei einem ersten Suchflug am Sonntag wurden zwei Bergretter in der Nähe des Gipfels abgesetzt. Gegen 2.00 Uhr mussten die Helfer die Suche aber abbrechen. Erst bei einem neuerlichen Suchflug des Polizeihubschraubers am Montag konnte der Deutsche gegen 7.00 Uhr auf rund 3.000 Metern Höhe nur mehr tot gefunden werden. Sein Leichnam wurde mittels Tau geborgen. Der Mann dürfte laut Polizei beim Abstieg im Nahbereich des Gipfels abgestürzt sein, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog.