Gespräche mit Mailänder Scala wegen Pereira-Wechsel

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, will mit der Scala die Details des Wechsels von Intendanten Alexander Pereira von Mailand zum Florentiner Opernhauses „Maggio musicale fiorentino“ besprechen. „Die praktischen Aspekte des Wechsels werden wir mit dem Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, Präsident der Scala-Stiftung diskutieren“, so Nardella nach Medienangaben.

Mit einem fünfjährigen Vertrag zieht der 71-jährige Pereira in die toskanische Hauptstadt, bestätigte Nardella, der das Opernhaus als Präsident der Stiftung leitet, am Mittwoch. Die offizielle Ernennung soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung des Florentiner Opernhauses Anfang September erfolgen. Das italienische Kulturministerium muss Pereiras Ernennung zustimmen.

Der Kulturmanager, dessen Vertrag mit der Scala im Juni von Februar 2020 bis Juni 2021 verlängert wurde, könnte sich bereits im kommenden Februar von der Scala verabschieden. Pereira soll in Florenz Intendant Cristiano Chiarot ersetzen. Dieser will im September das Florentiner Opernhaus verlassen. Chiarot hatte in den vergangenen zwei Jahren eine Reihe von Maßnahmen zur Schuldeneindämmung ergriffen. Das Theater ist jedoch nach wie vor von einem Schuldenberg von 59 Millionen Euro belastet.

„Die Scala verliert einen starken Manager. Der Schuldenabbau wird die erste große Herausforderung von Pereira in Florenz sein“, kommentierte die Mailänder Tageszeitung „Il Giornale“ (Donnerstagsausgabe). Das Blatt lobte Pereiras Leistungen an der Scala in den vergangenen Jahren.

Pereira hatte sich im Frühjahr um eine zweite fünfjährige Amtszeit an der Scala beworben. Mit dem Mailänder Opernhaus einigte er sich dann im vergangenen Juni auf eine Verlängerung seines ursprünglich im Februar 2020 auslaufenden Vertrags auf Juni 2021. Danach soll der Wiener Staatsopern-Chef Dominique Meyer die Zügel der Scala übernehmen. Wegen der neuen Aufgabe in Florenz wird Pereira die Scala vermutlich schon im Februar 2020 verlassen, sowie sein ursprünglicher Vertrag vorgesehen hätte. Meyer könnte daher schon vor Juli 2021 in Mailand antreten.