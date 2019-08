Frau nach Unfall mit Polizeiwagen im Einsatz gestorben

Ein Polizeiwagen hat am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten bei einer Einsatzfahrt eine Frau überfahren und getötet. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Unfall, an dem auch ein schwarzer Jaguar beteiligt war, trug sich am Verteilerkreis zu. Die Berufsrettung versuchte noch, die 35-Jährige wiederzubeleben.