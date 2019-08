Frau nach Unfall mit Polizeiwagen im Einsatz gestorben

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ein Polizeiwagen hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten bei einer Einsatzfahrt eine Frau überfahren und getötet. Diesbezügliche Medienberichte bestätigte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Unfall, an dem auch ein schwarzer Jaguar beteiligt war, trug sich am Verteilerkreis zu. Die Berufsrettung versuchte noch, die 35-Jährige wiederzubeleben. Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.00 Uhr.

Der Streifenwagen war mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs und fuhr auf der Favoritenstraße stadteinwärts. Beim Überqueren des Verteilerkreises kollidierte das Polizeiauto, das bei Rot in die Kreuzung eingefahren war, mit einem schwarzen Jaguar.

Beide Autos wurden zur Seite geschleudert und trafen die 35-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde dabei so stark verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Reanimationsversuche der Berufsrettung, die mit mehreren Fahrzeugen und auch einem Rettungshubschrauber am Verteilerkreis war, brachten keinen Erfolg. Die beiden - männlichen - Insassen des Polizeiwagens wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie viele Personen im Jaguar saßen, war laut Polizeisprecherin Irina Steirer unklar. Über weitere Verletzte gab es zunächst keine Angaben.

Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen. Laut Steirer war zunächst beispielsweise nicht geklärt, ob die Funkstreifenbesatzung das Folgetonhorn betätigt hatte, als sie sich der Kreuzung genähert hatte. Ebenso war eine offene Frage, ob der Polizeiwagen oder der Jaguar die 35-Jährige traf.