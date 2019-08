Nadal bei US Open kampflos in der dritten Runde

Rafael Nadal hat bei den US Open kampflos die dritte Runde erreicht. Der Spanier profitierte am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York von der kurzfristigen Absage seines australischen Gegners Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis musste für die Partie in der Night Session im Arthur Ashe Stadium wegen einer Verletzung an der rechten Schulter passen.