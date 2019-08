Banküberfall in Lustenau - Festnahme in der Schweiz

Nach dem Überfall auf eine Bankfiliale in Lustenau am frühen Freitagmorgen ist am späten Nachmittag im Schweizer Kanton Graubünden ein 21-jähriger Österreicher festgenommen worden. Der Mann werde dringend verdächtigt, „mit dem Raubüberfall in Verbindung zu stehen“, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Auf eine genaue Erklärung, welcher Art die Verbindung sein könnte, ging die Exekutive nicht ein.

Es sei derzeit „aufgrund noch anstehender Ermittlungsmaßnahmen“ nicht möglich, nähere Details bekannt zu geben, hieß es. Das Landeskriminalamt Vorarlberg und die zuständigen Polizeidienststellen in der Schweiz seien weiter intensiv mit Erhebungen beschäftigt.