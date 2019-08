Rapid verpflichtete Rechtsverteidiger Stojkovic

Fußball-Bundesligist Rapid hat am Freitagabend die Verpflichtung von Filip Stojkovic mitgeteilt. Der 26-jährige Rechtsverteidiger absolvierte bereits 15 A-Länderspiele für Montenegro und hat 40 Europacup-Begegnungen, darunter fünf Spiele in der Champions-League-Gruppenphase 2018 für Roter Stern Belgrad, absolviert. Stojkovic erhielt einen Vertrag bis Sommer 2022 in Hütteldorf.

Rapids Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic finalisierte den Transfer persönlich in Belgrad. „Mir ist er erstmals vor fünf Jahren bei einem Europacupmatch von Cukaricki gegen Grödig aufgefallen, damals war eine Verpflichtung aus finanziellen Gründen leider nicht zu realisieren“, erinnerte sich Barisic. Seither verfolgte er den Weg von Stojkovic. „Und nach dem Wechsel von Mert Müldür war er sofort meine erste Option als Nachfolger. Auch unser Trainerteam mit Didi Kühbauer an der Spitze ist von seinen Qualitäten vollends überzeugt.“

Stojkovic, der die Rückennummer 22 in Hütteldorf erhält, ist aber nicht nur auf der rechten Abwehrseite, sondern auch im Mittelfeld und in der Innenverteidigung einsetzbar. „Es ist ein echter Glücksfall, dass wir einen Spieler seiner Klasse verpflichten konnten“, betonte Barisic.

„Rapid Wien ist ein großer Name im europäischen Fußball und auch in meiner Heimat sehr bekannt. Ich freue mich sehr, dass ich nun so wie mein Verbandspräsident Dejan Savicevic für diesen Klub spielen darf, und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass im wunderschönen Stadion kommendes Jahr wieder Europacup-Matches zu sehen sein werden“, wurde Stojkovic in der Mitteilung seines neuen Arbeitgebers zitiert.