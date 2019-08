Marach/Melzer bei US Open mit Auftaktsieg im Doppel

Oliver Marach und Jürgen Melzer sind am Freitag wie erhofft mit einem Sieg in den Doppelbewerb der US Open gestartet. Das als Nummer 16 eingestufte ÖTV-Duo setzte sich in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers in New York gegen Michail Kukuschkin und Andrej Rublew (KAZ/RUS) mit 6:7(4),6:4,6:4 durch.