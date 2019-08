TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Stephan Hegyi hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Tokio in der zweiten Runde eine Niederlage hinnehmen müssen und blieb damit in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm unplatziert. Für den Österreichischen Verband bedeutet dies, dass er weiter auf die erste WM-Medaille seit 2010 warten muss. Am Sonntag ist die Mannschaft noch im Teambewerb im Einsatz.