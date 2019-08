Gasser-Comeback mit Triumph bei X-Games

Anna Gasser ist ein Comeback nach Maß gelungen. Bei ihrem ersten Wettkampf seit einer im Jänner in Laax erlittenen Knöchelverletzungen gewann Österreichs Snowboard-Olympiasiegerin am Samstag den Big Air im Rahmen der X-Games Norway. Gasser triumphierte in der Nähe von Oslo mit dem Gesamtscore von 86,99 Punkten vor der Japanerin Kokomo Murase (77,66).

Dritte wurde die US-Amerikanerin Julia Marino (74,66). Hinter der Kanadierin Laurie Blouin (71,00) landete die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/66,33) an der fünften Stelle. Gasser hatte für das Antreten in Norwegen auf den Weltcup-Auftakt in Neuseeland verzichtet.

In der Multifunktionshalle in Fornebu waren Dachteile ausgebaut wurden, um einen Anlauf errichten zu können. Die Athletinnen mussten auf den ersten Metern des Inruns auf Matten fahren und hatten Speed-Probleme. Gasser stellte dennoch einen „Cab Double Underflip 900“ und - ohne ihn im Training probiert zu haben - einen „Frontside Double Underflip 900“ in den weichen Schnee.

„Es war sehr speziell, hier zu fahren. Der Anlaufspeed war an der unteren Grenze und der Kicker auch nicht besonders groß. Aber ich habe mich einfach in den Contest hineingekämpft und die Sprünge gezeigt, die hier möglich waren“, sagte Gasser. „Es ist natürlich cool, nach der langen Verletzungspause gleich mit einem Sieg zurückzukommen.“

Natürlich sei es ein gewisses Risiko gewesen, den Frontside ohne Training zu springen. „Aber ich hatte ein gutes Gefühl, und das hat mich zum Glück nicht getäuscht“, ergänzte die Kärntnerin, die nun bei insgesamt fünf X-Games-Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze) hält.