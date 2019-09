TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei einem Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) ist am Sonntagnachmittag ein 58-Jähriger gestorben. Die 63-jährige Lenkerin kam laut Polizei auf der Spengenedter Straße von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Die Lenkerin und zwei weitere weibliche Insassen wurden verletzt, ihr Mann starb noch an der Unfallstelle.