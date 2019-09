Novak Djokovic gab im US-Open-Achtelfinale verletzt auf

Tennis-Superstar Novak Djokovic ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der Serbe musste am Sonntagabend (Ortszeit) in New York während der Partie gegen den Schweizer Stan Wawrinka beim Stand von 4:6,5:7,1:2 wegen einer Verletzung aufgeben. Djokovic hatte in den Spielen zuvor bereits über Schmerzen an der Schulter geklagt.

Nachdem er gegen Wawrinka auch im dritten Satz ein Break kassiert hatte, beendete Djokovic die Partie und verließ unter Pfiffen der Zuschauer das Stadion. Wawrinka trifft nun auf den Russen Daniil Medwedew, der den deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer in vier Sätzen besiegt hatte.