Panda-Zwillinge im Berliner Zoo geboren

Die Berliner Panda-Dame Meng Meng hat Zwillinge zur Welt gebracht. Die beiden Panda-Babys wurden bereits am Samstagabend geboren, wie der Berliner Zoo am Montag mitteilte. „Meng Meng ist Mama - und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!“, teilte der Zoo via Twitter mit.

Das Panda-Weibchen war im April künstlich befruchtet worden, um die Chancen auf Nachwuchs zu erhöhen. Zuvor waren Meng Meng und der männliche Panda Jiao Qing zusammengeführt worden.