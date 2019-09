Berrettini Italiens erster US-Open-Viertelfinalist seit 1977

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Matteo Berrettini hat als erster italienischer Tennisprofi seit 1977 das Viertelfinale der US Open erreicht. Der 23-jährige Römer besiegte am Montag den noch zwei Jahre jüngeren Russen Andrej Rublew nach 2:11 Stunden 6:1,6:4,7:6(6). Berrettini ist 42 Jahre nach Corrado Barazzutti überhaupt erst der zweite Italiener, der in der Profiära (seit 1968) in New York unter den letzten acht steht.

Der Deutsche Alexander Zverev ist hingegen bei den US Open bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistensechste verlor am Montag in New York nach 3:08 Stunden gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3,2:6,4:6,3:6.