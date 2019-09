Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Montagabend in Moos im Kärntner Bezirk Völkermarkt gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 29-Jähriger in einer Rechtskurve mit seinem Pkw auf das Straßenbankett und geriet ins Schleudern. Auf der regennassen Fahrbahn prallte er schließlich gegen einen Baum und erlitt dabei tödliche Verletzungen.