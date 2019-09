Ein Toter bei Unfall zwischen Zug und Pkw in Graz

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei einer Kollision zwischen einem Zug der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) und einem Pkw auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Hafnerstraße in Graz ist am Dienstag eine Person laut Polizei getötet worden. Der Unfall passierte gegen 16.00 Uhr. Der tödlich verunglückte Pkw-Lenker war von der Kärntnerstraße kommend in Richtung Puntigam gefahren, der Personenzug in Richtung Süden, so die Polizei.

Die Angehörigen waren am frühen Abend allerdings noch nicht verständigt. Der Mann war von der Kärntnerstraße kommend in Richtung Puntigam gefahren, der Personenzug in Richtung Süden, sagte ein Polizeisprecher. 50 bis 60 Passagiere sowie der Lok-Führer blieben unverletzt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Autolenker war alleine in seinem Fahrzeug. Er starb noch an der Unfallstelle.