Fünf Sterne sagten Ja zu Koalition mit Sozialdemokraten

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

In Italien rückt eine Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) unter dem designierten Premier Giuseppe Conte näher. Die Aktivisten des „Movimento 5 Stelle“ haben am Dienstag bei einer Online-Befragung mit großer Mehrheit für eine Regierungskoalition mit der PD gestimmt.

Für das Ja zur Koalition sprachen sich 79,3 Prozent der Beteiligten bei der Online-Befragung aus (63.146 Personen), teilte die Fünf Sterne-Bewegung mit. 20,7 Prozent der Wahlbeteiligten (16.488) sprachen sich gegen die Allianz mit der PD aus. 79.634 Aktivisten hatten an der Online-Befragung für eine mögliche Regierungsallianz mit den Sozialdemokraten teilgenommen. 115.000 Aktivisten sind auf der Plattform „Rousseau“ registriert.

„Ich bin über dieses Ergebnis stolz. In knapp einem Monat haben wir mit einer neuen Methode im Zeichen der Transparenz die Regierungskrise gelöst“, sagte Di Maio bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend in Rom. Noch nie hatten sich so viele Aktivisten seit Einführung der Plattform an einer Online-Befragung beteiligt. Di Maio sprach von einem „Plebiszit“ für die neue Regierung.

„Die neue Regierung entsteht unter den besten Voraussetzungen: Transparenz und ein konkretes Regierungsprogramm, bei dem die Bürger im Vordergrund stehen“, sagte der Fünf-Sterne-Chef. Erwartet wird, dass der designierte Premier Giuseppe Conte, der in den letzten Tagen die Verhandlungen zwischen den beiden möglichen Koalitionspartnern geführt hat, am Mittwoch Präsident Sergio Mattarella sein neues Kabinett vorstellt. Danach muss er sich einer Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern unterziehen.

„Mit dieser Online-Befragung haben wir bewiesen, dass Bürger aktiv die Zukunft ihrer Gemeinschaft bestimmen können“, kommentierte der Mailänder Informatik-Unternehmer Davide Casaleggio, Betreiber der Plattform „Rousseau“. Sein Vater Gianroberto Casaleggio hatte 2009 mit dem Starkomiker Beppe Grillo die Fünf Sterne-Bewegung gegründet, die derzeit stärkste Einzelpartei im italienischen Parlament ist. Basisdemokratie per Internet zählt zu den Grundprinzipien der Bewegung.

PD-Chef Nicola Zingaretti begrüßte das Ergebnis der Fünf-Sterne-Befragung. „Wir stehen einen Schritt vor einer Regierung der Umkehr. Jetzt können wir Italien ändern“, kommentierte Zingaretti, der seit Tagen mit der Fünf-Sterne-Bewegung verhandelt.

Der Lega-Chef und scheidende Innenminister Matteo Salvini beobachtet kritisch die Regierungsverhandlungen in Rom. Der 46-jährige Mailänder bezeichnete die Allianz aus PD und Fünf Sterne-Bewegung als „Koalition der Sesselkleber“. „Einziges Ziel der beiden Parteien ist, Neuwahlen abzuwenden und ihre Machtpositionen im Parlament zu retten“, kritisierte Salvini.

Die Regierung entstehe ausschließlich, um die Lega in die Opposition zu drängen. Salvini hatte Anfang August das erst 14 Monate alte Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen. Zwischen Lega und Fünf Sterne-Bewegung war es immer wieder zu Unstimmigkeiten über das Regierungsprogramm gekommen.