Roger Federer hat völlig unerwartet sein Viertelfinale bei den US Open verloren. Der 38-jährige Schweizer unterlag am Dienstagabend (Ortszeit) dem Bulgaren Grigor Dimitrow in 3:12 Stunden 6:3,4:6,6:3,4:6,2:6. Im Halbfinale trifft nun am Freitag Dimitrow auf den Russen Daniil Medwedew, der bald die Nummer vier der ATP-Rangliste sein wird.