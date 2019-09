Fünf Touristen bei Busunglück in Neuseeland getötet

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Bei einem Busunglück in Neuseeland sind am Mittwoch mindestens fünf Touristen ums Leben gekommen. Der Bus mit einer Reisegruppe aus China kam nach Angaben der Polizei in der Nähe der Stadt Rotorua, einem beliebten Ausflugsziel auf der Nordinsel des Pazifikstaats, von der Straße ab.

Insgesamt saßen 27 Menschen darin. Zwei weitere chinesische Urlauber wurden schwer verletzt. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Unglücksursache war zunächst ungeklärt. Polizeisprecher Brent Crowe sagte, der Bus sei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dann auf die Fahrerseite gestürzt. Andere Fahrzeuge waren in den Unfall nicht verwickelt. Der Polizeisprecher beschrieb das Wetter zum Zeitpunkt des Unfalls als „sehr ungünstig: starke Winde, Nebel und sehr viel Regen“.

Der Unglücksort liegt etwa 20 Kilometer von Rotorua entfernt. Die Stadt ist vor allem durch ihre heißen Quellen und die Kultur der Maori bekannt, Neuseelands Ureinwohner. In dem Pazifikstaat sind zunehmend auch chinesische Touristen unterwegs.