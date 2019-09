Quarterback Goff verlängerte bei Los Angeles Rams

Quarterback Jared Goff hat sich mit den Los Angeles Rams aus der National Football League (NFL) auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt. Dies gaben die Kalifornier am Dienstag bekannt. Der 24-jährige Spielmacher unterschrieb eine vorzeitige Vertragsverlängerung über vier Jahre, die ihn bis zum Ende der Saison 2024 in Los Angeles halten wird.

Goffs aktueller Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Über die Vertragsinhalte machte das Team keine Angaben. US-Medienberichten zufolge soll es sich um einen mit 134 Millionen Dollar dotierten Vertrag handeln. Der Sportsender ESPN berichtete, das 110 Millionen der 134 Millionen Dollar vertraglich garantiert sein sollen. Dies wäre ein neuer NFL-Rekord.

Goff, der 2016 von den Rams mit dem ersten Pick beim NFL-Draft ausgewählt worden war, führte die Kalifornier in der vergangenen Saison in die Super Bowl. Dort unterlag das Team allerdings gegen die New England Patriots mit Quarterback-Altmeister Tom Brady 3:13.