Mindestens 21 Tote bei Explosion in indischer Fabrik

Bei einer schweren Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Indien sind mindestens 21 Menschen getötet und mindestens 17 verletzt worden. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das zweistöckige Fabrikgebäude in der nordindischen Stadt Gurdaspur sei vom Feuer und der Explosion völlig zerstört worden. Auch zwei weitere Häuser seien stark beschädigt worden.

Mehrere Menschen wurden am Mittwochabend (Ortszeit) noch vermisst. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Was die Explosion verursachte, war zunächst unklar. Die Polizei prüft, ob die Fabrik eine Genehmigung hatte, Feuerwerk herzustellen. Dass illegale Feuerwerksfabriken ohne Genehmigung und ohne große Sicherheitsvorkehrungen produzieren, ist in Indien keine Seltenheit. Der Regierungschef des Bundesstaates Punjab, Amarinder Singh, zeigte sich auf Twitter entsetzt über das Unglück.