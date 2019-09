Papst Franziskus zu Afrika-Reise in Mosambik eingetroffen

Papst Franziskus ist zum Auftakt einer einwöchigen Afrika-Reise in Mosambik eingetroffen. Sein Flugzeug landete am Mittwochabend auf dem Flughafen der Hauptstadt Maputo, wo schon hunderte Gläubige auf das katholische Kirchenoberhaupt warteten. Begrüßt wurde der Papst von Präsident Filipe Nyusi. Nach seinem Aufenthalt in Mosambik wird er nach Madagaskar und Mauritius weiterreisen.

In Mosambik stehen für den Papst die Themen Frieden und Umweltschutz im Mittelpunkt, wie die Nummer zwei des Vatikans, der italienische Kardinal Pietro Parolin, vor der Abreise ankündigte. Der Besuch in Mosambik erfolgt einen Monat nach der Unterzeichnung eines historischen Friedensvertrags zwischen der Regierung und den Renamo-Rebellen, die zur wichtigsten Oppositionspartei des Landes geworden sind. Im Oktober stehen Wahlen an.

Mit dem Abkommen endete ein jahrelanger Verhandlungsprozess zwischen den beiden Konfliktparteien. Renamo hatte von 1976 bis 1992 gegen die Regierung der früheren portugiesischen Kolonie gekämpft. In dem Bürgerkrieg wurden eine Million Menschen getötet. 2013 griffen die Renamo-Kämpfer wieder zu den Waffen, 2016 wurden Friedensgespräche aufgenommen.

Den Großteil seiner Reise wird der Papst in Madagaskar verbringen, einem der ärmsten Länder der Welt, wo drei Viertel der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar am Tag leben. In dem christlich geprägten Inselstaat wird der Besuch von Franziskus mit Spannung erwartet.

Der Papst wird seine Reise mit einem kurzen Besuch in Mauritius beenden. Die östlich von Madagaskar gelegene Insel im Indischen Ozean gehört zu den wenigen stabilen Demokratien in Afrika. Die kleine Republik ist stolz auf ihre ethnische Vielfalt; in dem Land leben eine hinduistische Mehrheit sowie eine große christliche und muslimische Minderheit friedlich miteinander.

Johannes Paul II. besuchte die drei Länder vor etwa 30 Jahren. Für Franziskus ist es seine 31. Auslandsreise, an deren Ende er insgesamt 49 Länder besucht haben wird.