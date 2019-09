Tunesischer Präsidentschaftskandidat bleibt weiter in Haft

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Auch nach dem offiziellen Beginn des Wahlkampfes in Tunesien bleibt der Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui weiter in Haft. Ein Antrag auf Entlassung sei abgelehnt worden, teilte das Wahlkampfteam des Medienunternehmers mit. In einer Botschaft, die seine Mitarbeiter am Mittwoch veröffentlichten, kritisierte Karoui seine Inhaftierung als unrechtmäßig.

Die tunesische Justiz ermittelt gegen den Chef des privaten Fernsehsenders Nessma TV unter anderem wegen des Verdachts der Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ende August war Karoui vorläufig verhaftet worden.

Tunesien wählt in zwei Wochen einen neuen Präsidenten. Seit Montag läuft offiziell der Wahlkampf. Der Medienunternehmer Karoui gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Stichwahl.