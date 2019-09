Jacht mit Drogen lief an Riff vor Australien auf Grund

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Auf der Suche nach einer gestrandeten Jacht hat die Polizei vor der Küste Australiens Drogen im Wert von mehr als 600 Millionen Euro sichergestellt. Das Rauschgift wurde auf einer einsamen Insel vor der Westküste entdeckt, nachdem ganz in der Nähe das 15-Meter-Boot „Zero“ an einem Riff auf Grund gelaufen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt handelt es sich dabei um etwa eine Tonne Kokain und Ecstasy. Die beiden Skipper - zwei Männer im Alter von 34 und 51 Jahren - wurden verhaftet. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler flogen auf, weil sie ihre Jacht nahe den abgelegenen Abrolhos-Inseln auf Grund gesetzt hatten, etwa 60 Kilometer von der Küste entfernt.

Ein Fischer entdeckte das Boot und alarmierte die Rettungsdienste. Diese fanden es jedoch nur verlassen vor. Die beiden Männer wurden dann auf einer Insel namens Burton Island von der Polizei entdeckt. Das Rauschgift hatten sie mitgenommen und versucht, es am Strand unter Algen zu verstecken.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen Briten und einen Franzosen. Wo sie ihre Reise mit der „Zero“ begannen, war zunächst nicht bekannt. In Australien droht ihnen nun eine lange Gefängnisstrafe. Am 20. September sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden.