Golfprofi Matthias Schwab befindet sich weiter in Topform. Der 24-jährige Steirer liegt nach einer 67er-Auftaktrunde bei den mit zwei Millionen Euro dotierten Porsche European Open in Hamburg einen Schlag hinter dem Weltranglisten-17. Paul Casey aus England an der zweiten Stelle. Schwab schaffte neben einem Eagle auf der 15. Spielbahn auch noch vier Birdies bei nur einem Bogey.

Der Burgenländer Bernd Wiesberger benötigte auf dem Par-72-Kurs 71 Schläge und lag damit als 13. klar auf Cut-Kurs.