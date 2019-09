Serena Williams bei US Open wieder im Finale

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Serena Williams hat bei den US Open zum zehnten Mal das Endspiel erreicht. Die amerikanische Tennisspielerin setzte sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York in ihrem Halbfinale gegen Jelina Switolina aus der Ukraine mit 6:3, 6:1 durch. Die 37 Jahre alte Williams benötigte nur 70 Minuten für ihren Erfolg.

Williams greift damit am Samstag nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel. Gelingt ihr der Turniersieg, würde sie mit der Australierin Margaret Court gleichziehen. Im Endspiel trifft Williams auf die Siegerin des Duells zwischen Belinda Bencic aus der Schweiz und Bianca Andreescu aus Kanada.

Williams hatte im Arthur Ashe Stadium nur zu Beginn ein paar Probleme mit Switolina. Allerdings konnte die Ukrainerin ihre sechs Breakbälle im ersten Durchgang nicht nutzen. So holte sich Williams nach 41 Minuten den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz gelang der Amerikanerin dann ein schnelles Break zum 2:1. Danach war die Topfavoritin nicht mehr aufzuhalten. Nun steht sie wie im Vorjahr im Finale. Damals verlor Williams in einer denkwürdigen Partie gegen die Japanerin Naomi Osaka. Gegen Ende der Begegnung legte sich Williams mit dem Schiedsrichter an und bekam letztlich wegen unerlaubten Coachings und Beleidigung ein Spiel abgezogen.