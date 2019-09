TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Ein 31-jähriger Forstarbeiter ist Freitag in der Steiermark von einem ins Rollen geratenen Baumstamm getroffen und getötet worden. Der Mann hatte in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) in einem sehr steilen Waldstück gearbeitet, als sich der rund 25 Meter lange Stamm aus einem Holzschlag über ihm löste. Er traf den Arbeiter mit voller Wucht im Gesicht, so die Polizei. Er starb noch am Unfallort.