Die Fußball-Nationalmannschaft des Kosovo hat am Samstag in der EM-Qualifikation für eine Überraschung gesorgt. Das Balkan-Team gewann vor eigenem Publikum gegen Tschechien 2:1 und lag in Gruppe A mit acht Punkten aus vier Spielen zumindest vorerst sogar an der Tabellenspitze. Allerdings konnte England mit einem Heimsieg im Abendspiel daheim gegen Bulgarien wieder an den Kosovaren vorbeiziehen.