Rücktritt bei US-Elitehochschule wegen Epstein-Spenden

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Im Skandal um Spenden des mutmaßlichen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Leiter eines Instituts an der Eliteuniversität Massachusetts Institute of Technology (MIT) sein Amt niedergelegt. Joichi Ito, Leiter des Media Labs der Hochschule, habe seinen Rücktritt eingereicht, teilte MIT-Präsident L. Rafael Reif mit.

Reif verwies am Samstag auf „zutiefst beunruhigende Vorwürfe“ in einem Artikel des Magazins „The New Yorker“. Es sei eine Untersuchung des Vorgehens des Instituts der Universität in Cambridge eingeleitet worden. Ito soll laut „New Yorker“-Enthüllungen Spenden in Millionenhöhe für das Institut angenommen haben. Dabei soll er auch versucht haben, den Bezug zu dem umstrittenen Finanzier zu verschleiern.

Epstein hatte sich Anfang August in einem Gefängnis in Manhattan das Leben genommen, nachdem er erneut wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht gebracht werden sollte. Der bestens vernetzte Geschäftsmann wurde beschuldigt, Dutzende Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Laut Anklageschrift hatte der Multimillionär zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen Missbrauchsring aufgebaut.