Aus für Griechen rund um Antetokounmpo bei Basketball-WM

Titelverteidiger USA und überraschend auch Tschechien haben bei der Basketball-WM der Männer in China das Viertelfinale erreicht. Die Amerikaner feierten am Montag in Shenzhen mit einem 89:73 gegen Brasilien den fünften Sieg im fünften Spiel und beseitigten damit auch die letzten Zweifel am Weiterkommen der Tschechen.

Der WM-Debütant verlor zwar mit 77:84 gegen Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo, das allerdings einen Erfolg mit zwölf Punkten Differenz gebraucht hätte. Im Viertelfinale treffen die Tschechen nun am Mittwoch auf Mitfavorit Australien, der sich gegen Frankreich 100:98 durchsetzte und damit wie die Amerikaner weiter ohne Niederlage ist. Die Franzosen bekommen es nun in der Runde der letzten acht mit dem favorisierten US-Team zu tun.

Die restlichen Platzierungen ab Rang neun stehen bereits fest. Neben den Australiern als bester Ozeanien-Vertreter haben sich auch noch Nigeria (als 17.) und der Iran (als 23.) als jeweils beste WM-Teams ihres Kontinentalverbandes für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. Gleiches gilt für die USA und Argentinien, die als einzige Mannschaften aus Amerika im Viertelfinale stehen, und Gastgeber Japan.