Mann attackierte Bronze-Bullen an New Yorker Wall Street

Ein Angriff auf den weltberühmten bronzenen Bullen an der New Yorker Wall Street hat der Statue einen großen Riss am Horn beigebracht. Lokale Medien berichteten, ein Mann habe am Sonntag mit einem metallenen Gegenstand auf das tonnenschwere Symbol der US-Börse eingeschlagen und dem Stier mehrere Kratzer und einen zentimeterlangen Riss in die bronzene Haut gerissen.

Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass der Mann dabei unter anderem lautstark über US-Präsident Donald Trump geschimpft habe. Die Polizei habe wenig später einen 42-jährigen Texaner festgenommen. Der Bulle blieb beschädigt zurück, soll aber schnell wieder zusammengeflickt werden.