Schüsse in Dordrecht - Mehrere Menschen getroffen

Mehrere Menschen sind am frühen Montagabend in der niederländischen Stadt Dordrecht angeschossen worden. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Details oder Hintergründe wurden zunächst nicht genannt. Die niederländische Rundfunkanstalt NOS berichtete, die Schüsse seien in einem Haus oder einer Wohnung gefallen. Rettungskräfte waren demnach am Ort des Geschehens.