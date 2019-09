TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Auch abseits der Museen steht Wiener Kunstfans ein heißer Herbst bevor: Unter dem Titel „Circulation“ bespielt das Galerienfestival „curated by“ in seiner elften Ausgabe von 13. September bis 12. Oktober 22 Galerien. Fünf Stunden geballte Kunst bietet am 12.9. der „Vienna City Gallery Walk“ an 48 Galeriestandorten. Von 26. bis 29. September tobt die Kunstmesse viennacontemporary in der Marx Halle.

