Wiener Architekten setzen Holocaust-Gedenkstätte in Kiew um

Das Wiener Architekturbüro querkraft wird zusammen mit dem Landschaftsarchitekturbüro Kieran Fraser Landscape Design die geplante Holocaust-Gedenkstätte Babyn Yar in der ukrainischen Hauptstadt Kiew umsetzen. Der Entwurf des heimischen Teams setzte sich im internationalen Wettbewerb gegen insgesamt 165 Anträge aus 36 Ländern durch, hieß es am Dienstag.

Auf Grundlage des Konzepts werde in unmittelbarer Umgebung der Schlucht von Babyn Yar der laut Angaben der Holocaust Gedenkstätte Babyn Yar (BYHMC) erste Erinnerungsort seiner Art in Osteuropa entstehen. In der Schlucht ermordeten die Nazis während ihrer zweijährigen Besatzung Kiews von 1941 bis 1943 70.000 bis 100.000 Menschen. Allein am 29. und 30. September 1941 wurden dort 33.771 Juden ermordet. Dabei handelte es sich um eines der größten Einzelmassaker des Zweiten Weltkrieges, heißt es in der Mitteilung der gemeinnützigen Organisation.

Das Siegerkonzept soll ein Eintauchen in die damaligen Ereignisse sowie eine individuelle Auseinandersetzung damit ermöglichen. So führt eine lange Rampe in die sich rund 20 Meter unter dem Boden befindliche Kernausstellung: „Dies ist eine Analogie zum Weg der Opfer von Babyn Yar zum Ort ihres Todes und zum zunächst unsichtbaren, aber unaufhörlichen Eintauchen der Gesellschaft in die Dunkelheit der Gewalt. Nach dem Durchlaufen der Kernausstellung findet sich der Besucher in einem leuchtenden Raum wieder. Dieser demokratische Raum ist das ‚Herz‘ der Gedenkstätte und symbolisiert die Zukunft, die Hoffnung gibt.“

Die endgültige Umsetzung der Gedenkstätte, die auch als Forschungsplattform, Diskussionsforum sowie Bildungsinstitution fungieren und Raum für öffentliche Veranstaltungen sowie Räumlichkeiten für das Archiv und die Museumssammlung bereithalten soll, werde das Projektteam mit querkraft nun ausarbeiten. „Die Komplexität der Umsetzung des Konzepts wird auch bestimmen, wann die Holocaust Gedenkstätte Babyn Yar seine Türen für die ersten Besucher öffnet“, so BYHMC. Man baue „ein Zentrum für zukünftige Generationen“, in dem sich die Gräuel nachvollziehen lasse und der Menschen dabei helfe, die Fehler vergangener Generationen nicht zu wiederholen, so der ukrainische Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, der als Mitglied des BYHMC-Aufsichtsrates fungiert. Der österreichische Kunsthistoriker und Museumsplaner Dieter Bogner, der als Sachpreisrichter im Architektenwettbewerb fungierte, wird das Kuratorenteam für die Ausarbeitung des Grobkonzepts der Dauerausstellung leiten.