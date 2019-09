Britisches Unterhaus lehnt Johnsons Antrag auf Neuwahlen ab

Der britische Premierminister Boris Johnson ist in der Nacht auf Dienstag zum zweiten Mal mit seinem Antrag auf eine Neuwahl gescheitert. Er verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus mit 293 von 650 Stimmen klar. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober.

Am letzten Sitzungstag vor einer fünfwöchigen Sitzungspause hatte Johnson zuvor weitere Niederlagen kassiert. Die Abgeordneten stimmten unter anderem für die Herausgabe von Regierungsdokumenten und interner Kommunikation zur Planung für einen No-Deal-Brexit und zu der von Johnson auferlegten Zwangspause. Das Parlament soll erst wieder am 14. Oktober zusammentreten.

Nicht verhindern konnte Johnson, dass ein in der vergangenen Woche im Eiltempo durch beide Kammern des Parlaments gepeitschtes Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt in Kraft trat. Das nun in Kraft getretene Gesetz gegen den No-Deal-Brexit sieht vor, dass der Premier eine Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert ist. Johnson lehnt eine Verlängerung ab; lieber wolle er „tot im Graben“ liegen.

Wie er das Gesetz umgehen will, ohne doch noch ein Abkommen mit der EU zu treffen, ist unklar. Spekulationen zufolge will die Regierung versuchen, ein Schlupfloch zu finden. Denkbar wäre auch ein Rücktritt Johnsons.

John Bercow - der Präsident des Unterhauses, der in Großbritannien Sprecher genannt wird - kündigte indes an, spätestens am 31. Oktober von seinem Amt zurückzutreten. „Während meiner Zeit als Sprecher habe ich versucht, die relative Autorität dieses Parlaments zu erhöhen, wofür ich mich absolut bei niemandem, nirgendwo, zu keiner Zeit entschuldigen werde“, sagte Bercow in einer emotionalen Ansprache.

Bercow hatte im Brexit-Machtkampf zwischen der Regierung und dem Parlament eine herausragende Rolle gespielt. Erst vergangene Woche ermöglichte er der Opposition und Rebellen aus der Tory-Fraktion, ein Gesetzgebungsverfahren gegen den Willen der Regierung einzuleiten. Bercow wird daher vorgeworfen, zugunsten der proeuropäischen Abgeordneten eingegriffen zu haben. Er bestreitet das.

Ebenfalls zu umgehen versuchen dürfte die Regierung die Forderung des Unterhauses nach Herausgabe von Dokumenten über die Planungen für einen No-Deal-Brexit und die Zwangspause des Parlaments. Der Beschluss wurde mit 311 zu 302 Stimmen angenommen. Kritiker werfen Johnson vor, die Parlamentspause taktisch eingesetzt zu haben, um die Handlungsfähigkeit der Abgeordneten vor dem geplanten Brexit-Datum einzuschränken. Nun wollen sie die Kommunikation von Regierungsmitarbeitern vor der Entscheidung sehen, bis hin zu privaten E-mails und Nachrichten aus Kurznachrichtendiensten.

Auch die Planungen für einen ungeregelten Brexit in der „Operation Yellowhammer“ sollen nach dem Willen der Parlamentarier bis zum 11. September offengelegt werden. Einzelne an die Presse durchgesickerte Dokumente legen nahe, dass die Regierung die befürchteten Konsequenzen eines EU-Austritts ohne Abkommen herunterspielt. Direkte Zwangsmittel, um seine Forderung durchzusetzen, hat das in den kommenden fünf Wochen suspendierte Unterhaus jedoch nicht.

Bei einem Besuch in Irland sagte Johnson am Montag ausdrücklich, dass er einen geregelten Brexit seines Landes zum 31. Oktober wolle. „Ich will einen Deal erreichen“, sagte Johnson bei dem Treffen mit seinem irischen Kollegen Leo Varadkar in Dublin. Dies solle ohne die Einrichtung einer festen Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland möglich sein. Wie das umgesetzt werden soll, verriet Johnson allerdings nicht. Varadkar zufolge sind bisher keine Vorschläge aus London eingegangen.

Brüssel und Dublin fordern eine Garantie dafür, dass Kontrollposten an der Grenze zu Nordirland nach dem Brexit vermieden werden. Denn das könnte den alten Konflikt zwischen katholischen Befürwortern einer Vereinigung Irlands und protestantischen Loyalisten wieder schüren. Bis eine andere Lösung gefunden wird, sollen für Nordirland weiter einige Regeln des Binnenmarkts gelten und ganz Großbritannien in der Europäischen Zollunion bleiben. Diese „Backstop“ genannte Lösung lehnt Johnson jedoch strikt ab. Varadkar betonte jedoch am Montag: „Für uns gibt es keinen Deal ohne Backstop.“

Das Hohe Gericht in Belfast will am Donnerstag verkünden, ob es einen Brexit ohne Ausstiegsvertrag für rechtswidrig hält oder nicht. Das kündigte Richter Bernard McCloskey am Dienstag an. Der Kläger und Aktivist Raymond McCord sieht in einem ungeregelter Austritt aus der Europäischen Union einen Verstoß gegen das Friedensabkommen von 1998 für das britische Nordirland.

Die gemeinsame EU-Mitgliedschaft Irlands und des Vereinigten Königreichs war eine wichtige Grundvoraussetzung für das Karfreitagsabkommen, das den jahrzehntelangen blutigen Konflikt zwischen protestantischen Unionisten und katholischen Nationalisten in der Region beendete. Nordirland stimmte beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 mit 56 Prozent für den Verbleib in der Europäischen Union.

Die oppositionellen Liberaldemokraten wollen bei einem Wahlsieg den EU-Austrittsantrag zurücknehmen. „Egal, wann die Wahl stattfindet: Unsere Position ist klar und unzweideutig. Eine liberaldemokratische Mehrheitsregierung würde den Brexit nicht neu verhandeln, sondern absagen und in der EU bleiben“, sagte Parteichefin Jo Swinson laut einem Bericht des „Guardian“ am Dienstag.

„Ich freue mich darauf, es bei einer Wahl mit Boris Johnson aufzunehmen und bin zuversichtlich, dass wir deutlich zulegen werden“, sagte Swinson. Die Festlegung auf eine Rücknahme des Austrittsantrags soll bei dem am Samstag beginnenden Parteitag der Oppositionspartei ins Wahlprogramm geschrieben werden.

Sollte es zu einer Verlängerung der Austrittsfrist für Großbritannien kommen, muss London außerdem einen EU-Kommissar stellen. Dies bestätigte die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel bei der Vorstellung der künftigen Kommissare und ihrer Zuständigkeiten.

„Sollte das Vereinigte Königreich um Verlängerung bitten und sollte diese gewährt werden, so muss nach den Regeln des Vertrages eine Kommissarin oder ein Kommissar benannt werden und dann wird es auch ein Portfolio geben“, erklärte von der Leyen. Jedes EU-Mitgliedsland muss in der mächtigen EU-Behörde durch einen Kommissar vertreten sein, der einen eigenen Verantwortungsbereich hat. Großbritannien hatte für die neue EU-Kommission, die am 1. November ihr Amt antritt, jedoch angesichts des für den 31. Oktober geplanten Austritt aus der Europäischen Union keinen Kandidaten mehr nominiert.