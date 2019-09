Mechanischer Löwe von Leonardo da Vinci in Paris zu sehen

Eine Rekonstruktion des berühmten mechanischen Löwen von Leonardo da Vinci ist seit Mittwoch in Paris zu sehen. Experten aus Italien haben das zwei Meter große Raubtier aus Holz und mit einem Metall-Mechanismus nachgebaut. Der legendäre italienische Künstler und Erfinder hatte den Löwen, der sich selbst bewegen konnte, im Auftrag von Papst Leo X. für den französischen König Franz I. entworfen.

Die Skizzen sind in einer Sammlung mit Notizen und Zeichnungen da Vincis, dem Codex Madrid I, enthalten. Anhand dieser Pläne rekonstruierten Experten vom Leonardo 3 Museum in Mailand den Löwen. Es sei schwierig gewesen, die Notizen zu entziffern, berichtete der wissenschaftliche Leiter des Museums, Mario Taddei. Da Vinci habe beim Schreiben nachgedacht, in seinen Notizen steckten daher „mehr Geheimnisse als in der Mona Lisa“.

Italien und Frankreich feiern in diesem Jahr den 500. Todestag da Vincis. Der Italiener hatte die letzten drei Jahre seines Lebens in Frankreich verbracht und war im Mai 1519 auf dem Schloss Clos-Lucé in Amboise an der Loire gestorben. Der mechanische Löwe ist noch bis zum 9. Oktober im Italienischen Kulturinstitut in Paris zu sehen. Eine große Ausstellung im Pariser Louvre öffnet am 24. Oktober.