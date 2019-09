Thiem eröffnet Davis Cup in Finnland

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem eröffnet am Freitag (17.00 Uhr MESZ) in Espoo den Davis Cup Play-off-Kampf gegen Finnland gegen die Nummer zwei der Gastgeber, Patrik Niklas-Salminen. Im Anschluss trifft Dennis Novak auf Emil Ruusuvuori. Der Sieger des Länderkampfs spielt Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde für das lukrative Final-Turnier in Madrid.

Österreich hatte Anfang Februar in Salzburg ohne den erkrankten Thiem das Heimspiel gegen Chile 2:3 verloren und damit die Chance auf die Teilnahme am Premieren-Finalturnier im November verpasst. Gespielt wird am Freitag (zwei Einzel) und Samstag (13.00/ein Doppel sowie zwei Einzel) auf zwei Gewinnsätze.